Последнее обновление: 05.07.2022 10:30

Минздрав Беларуси опубликовал "свежие" данные о заражении коронавирусом

В Беларуси с начала пандемии коронавируса зарегистрированы 994037 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщил сегодня Минздрав РБ спустя примерно полтора месяца с момента отказа от публикации ежедневной статистики.

По состоянию на 1 июля выздоровели 985592 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 7118 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в стране проведен 13646641 тест.

«…с начала мая в Республике Беларусь стабилизировалась ситуация по заболеваемости инфекцией COVID-19», - также сказано в сообщении.

Ведомство допускает, что к осени инфекция COVID-19 на территории страны перейдет в непандемичную, сезонную фазу: заболеваемость COVID-19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп – осенью и зимой.

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