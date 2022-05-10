Последнее обновление: 10.05.2022 16:09

Минздрав РБ отказался от ежедневной статистики о заболеваемости COVID-19

Минздрав Беларуси заявил, что в стране стабилизировалась ситуация по заболеваемости коронавирусом, в связи с чем ведомство будет публиковать статистику о заболеваемости COVID-19 только раз в месяц.

«В связи с тем, что в стране регистрируется небольшое количество пациентов с инфекцией COVID-19, Министерство здравоохранения с 11 мая 2022 г. будет обновлять статистические данные 1 раз в месяц – первого числа каждого месяца», -говорится в сообщении ведомства.

«По прогнозам специалистов, возможно к осени инфекция COVID-19 на территории Республики Беларусь должна перейти в непандемичную, сезонную фазу. Это означает, что заболеваемость COVID -19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп –осенью и зимой», - сказано в сообщении.

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