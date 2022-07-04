Нацбанк РБ внес технические правки в порядок установления официальных курсов валют

Нацбанк РБ внес технические правки в порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление правления №232 от 27 июня 2022 года.

«Основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, предусмотренные постановлением № 232, носят технический характер», - говорится в сообщении.

«…для оперативного реагирования на изменения в потребностях субъектов хозяйствования всех форм собственности упрощен порядок изменения Национальным банком периодичности установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к отдельным иностранным валютам. При этом порядок опубликования на официальном сайте информации о ежедневно и ежемесячно устанавливаемых курсах остается прежним», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, Нацбанк допускает изменение перечня валют, курсы которых устанавливаются по данным торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

«Уточнены подходы по определению перечня иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются по данным торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа», - отмечается в сообщении.

Кроме того, расширяется перечень источников информации о кросс-курсах иностранных валют к доллару США, используемых для установления официальных курсов белорусского рубля к данным иностранным валютам.