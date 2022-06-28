Последнее обновление: 28.06.2022 10:29

Беларуси предлагают освоить Северный морской путь

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Беларуси отправку своих экспортных грузов в Азию и на Дальний Восток по Северному морскому пути

"В этом году совместно с "Атомфлотом" отправим два рейса лихтеровоза "Севморпуть". Наши портовики готовы увеличить частоту таких рейсов и объем грузопотока. Логистика и портовые мощности позволяют", - сказал Беглов, передает Интерфакс.

"Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль. Сегодня белорусский транзит идет через побережье прибалтийских республик, прежде всего, - через Литву, решившую блокировать наш Калининград. Будем усиливать меры по оптимизации транспортных потоков, усилению таможенного и пограничного контроля", также сказал он.

25 июня, из Петербурга вышел атомный контейнеровоз "Севморпуть" ФГУП "Атомфлот" в направлении порта Петропавловск-Камчатский. На борту находятся 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход займет около 22 суток. Следующий рейс из Петербурга запланирован на сентябрь.



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