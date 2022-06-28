Последнее обновление: 28.06.2022 10:29

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс.

В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody's.

Еврооблигации, выпущенные РФ после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако евробонды, выпущенные до 2018 года, либо не содержат положения об альтернативной валюте, либо позволяют осуществлять выплаты только в другой "твердой" валюте (доллар США, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).

Как сообщалось, в понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

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