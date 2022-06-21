Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату до 867 евро

Центробанк Литвы предложил с января 2023 года повысить минимальную зарплату минимум до 867,67 евро, хотя предупредил, что ситуация в экономике неопределенная.

"В процентах это был бы рост на 18,9%. Он связан не только с повышением средней зарплаты в следующем году, но и с ее ростом в этом году. Коррекция по данным за этот год составляет половину этого повышения", – сказала представитель ЦБ Котрина Тамошявичене.

По ее словам, цель предложенной ЦБ и признанной Трехсторонним советом формулы - снижение неравенства доходов и обоснование повышения минималки экономическими аргументами, передает Delfi.

"Предлагаем и в будущем опираться на эту формулу, мы не видим причин для отклонения от нее. Однако мы видим, что сейчас неопределенность в экономике очень велика, баланс экономического риска отрицательный. Поэтому мы поддержали бы поиск более осторожных решений, например, отсрочку повышения минимума или его повышения частями", – сказала Тамошявичене.

Она признала, что повышение минималки может вызвать рост цен.

Президент Литовской ассоциации кафе и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что рост минималки увеличит уровень безработицы, особенно среди молодежи, бизнес будет вынужден поднимать цены, снова будут повышать зарплаты и это "бесконечный круговорот".

"Наш сектор сейчас не может говорить ни о каком повышении минимальной зарплаты. С учетом инфляции, это может быть последний фактор банкротства предприятий. (...) Если еще поднимут на 20%, как выживет бизнес, я не знаю, не представляю", – сказала президент.

По ее словам, в Литве в прошлом году минимальные зарплаты получали около 2,5% работников. Еще около 12% получали чуть больше минимума. Больше всего минимальных зарплат платят в строительном секторе, в секторе проживания и общепита, в других секторах обслуживания. Минималка с января 2022 года увеличилась на 88 евро или почти на 14% – с 642 до 730 евро "на бумаге", это 550 евро "на руки". С 3,93 до 4,47 евро увеличилась и минимальная плата за час работы. Минимум в Литве могут платить только за неквалифицированную работу.