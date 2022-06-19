Последнее обновление: 19.06.2022 11:06

Военная хунта в Мьянме хочет присоединиться к российскому аналогу SWIFT

Мьянма планирует присоединиться российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Аунг Наинг У.

Переговоры с российскими банками на этот счет уже ведутся, передает «РИА Новости».

«В частности, в составе нашей делегации советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT», — сообщил министр.

Аунг Наинг У также сообщил о переговорах об использовании в Мьянме карт «Мир». Сейчас карты «Мир» принимают в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Военная хунта Мьянмы поддержала военную агрессию России в Украину, расценив войну «обеспечением равновесия мировых сил».



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