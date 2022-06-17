Лукашенко разрешил строить жилье для многодетных в коммерческой застройке Минска

Лукашенко разрешил строительство жилья для многодетных семей в домах, возводимых коммерческими (частными) застройщиками, то есть, по сути, дал зеленый свет на частичное бюджетное финансирование частной застройки.

«…в 2022–2023 годах Минский горисполком вправе направлять многодетные семьи на строительство в г. Минске жилых помещений в многоквартирных жилых домах, возводимых в индивидуальном исполнении», - говорится в указе №204 от 16 июня 2022 года.

Согласно документу, многодетным семьям для строительства жилых помещений в многоквартирных жилых домах коммерческой застройки предоставляются льготные кредиты по указу №13 от 6 января 2021 года, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.

Указом утвержден перечень многоквартирных жилых домов, кварталов и групп домов, возводимых в индивидуальном исполнении, на строительство жилых помещений в которых Минский горисполком вправе направлять многодетные семьи в 2022–2023 годах. Перечень насчитывает 29 пунктов.