Лукашенко «спать не может из-за этого ЦТ», потребовал решений до конца года

Лукашенко заявил, что не может спать из-за ЦТ и потребовал до конца года определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как преимущества, так и недостатки.

"Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы. Откровенно скажу, очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей. Но и в ЦТ, мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодняшний день? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос", - сказал Лукашенко на совещании с участием министров здравоохранения и образования Дмитрия Пиневича и Андрея Иванца, а также ректора БГУ Андрея Короля и декана биологического факультета Вадима Демидчика.

"То есть вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальны. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то сварить к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначить. Это важнейший вопрос - вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы", - потребовал он.