Последнее обновление: 31.01.2022 13:27

Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании

Лукашенко подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании, сообщила пресс-служба президента.

В новой редакции кодекса предусматривается всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования.

Кроме того, расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах, предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования - университетов, академий и институтов.

Дистанционное обучение в кодексе закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется новый вид дополнительного образования - одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

В законе предлагаются также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение и перераспределение полномочий государственных органов по управлению в сфере образования.

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