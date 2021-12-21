Последнее обновление: 21.12.2021 11:46

Новая редакция Кодекса об образовании принята во втором чтении

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении новую редакцию Кодекса РБ об образовании", сообщает пресс-служба парламента.

Согласно новой редакции, в Беларуси станет обязательным получение общего среднего образования, вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающие равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Вводится возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия.

С 6 месяцев до 1 года сокращается срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования (сейчас 1-1,5 года).

На уровне высшего образования предусматривается: бакалавриат (общее высшее образование сроком 4–4,5 года), магистратура (углубленное высшее образование сроком 1–2 года), непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование сроком 5–6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям "здравоохранение"). Послевузовское образование переименовывается в уровень научно-ориентированного образования – аспирантура (адъюнктура) со сроком подготовки не более трех лет.

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