Совмин Беларуси разрешил финансирование экспортных контрактов в белорусских рублях

Совмин Беларуси своим постановлением внес изменения и дополнения в порядок экспортного финансирования, разрешив предоставление кредитов под контракты в белорусских рублях, сообщила пресс-служба правительства.
«Постановлением предусматривается… предоставление права финансирования банками и Банком развития резидентов под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в белорусских рублях (сейчас только иностранная валюта и российские рубли)», - говорится в сообщении.
Кроме того, поправки предусматривают:
- возможность экспортного кредитования резидентов для производства и реализации товаров (работ, услуг) на экспорт через уполномоченные организации или управляющие компании холдингов
- возможность экспортного кредитования не только производителей, но и спецэкспортеров и управляющих компаний холдингов для реализации товаров (работ, услуг) на экспорт
- установление плавающих процентных ставок (вместо фиксированных) по экспортным кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях
Указанное постановление пока не опубликовано.