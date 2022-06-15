Последнее обновление: 15.06.2022 17:12

Реальные доходы населения Беларуси за 4 месяца 2022 года снизились на 1,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2022 года снизились на 1,2% к уровню января – апреля 2021 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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