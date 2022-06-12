Швеция запретила поставки в Россию продукции Tetra Pak

Шведский Национальный совет по вопросам торговли полностью запретил поставки в Россию продукции упаковочного завода Tetra Pak, занимавшего наибольшую долю на российском рынке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter.

Как отмечается, две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить компании экспорт в Россию "по гуманитарным соображениям", несмотря на санкции ЕС.

Компания объясняла, что ее производство зависит от ряда товаров, экспорт которых в Россию запрещен санкциями ЕС от ножей до обогревателей.

Однако Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал Tetra Pak в удовлетворении просьбы, отметив, что компания "не доказала с достаточной убедительностью, что экспорт и поставки необходимы по гуманитарным соображениям".

"Мы оцениваем, какие возможности для обжалования теперь предоставляет нам это решение. Конечно, мы придерживаемся мнения, что остановка экспорта будет иметь последствия под гуманитарным углом зрения", – сообщили в Tetra Pak по запросу Dagens Nyheter.

Tetra Pak утверждает, что 4% ее глобальной торговли приходилось на Россию, а на российском рынке компания обеспечивала упаковку для 70% упаковок молока и соков.

В марте сообщалось, что крупнейший в РФ поставщик упаковочной продукции Tetra Pak временно откажется от выпуска двухлитровых упаковок для вина и напитков и сосредоточит усилия на производстве упаковки для детского питания и молока из-за дефицита ряда комплектующих.