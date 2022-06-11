Последнее обновление: 11.06.2022 12:22

В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся лесной терминал

В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области в пятницу загорелся склад на площади 750 кв. м.

Пожар произошел на территории старейшего терминала «Фактор», который специализируется на перевалке грузов, в том числе леса.

Терминал «Фактор» специализируется на перевалке грузов, в том числе круглого леса, в морском торговом порту Усть-Луга. Он предоставляет территории в долгосрочную аренду на 15–49 лет. Компания была образована в 1997 году на базе активов АООТ «Рефхолодфлот». На сайте терминала говорится, что один из причалов арендован у ФГУП «Росморпорт» на 49 лет, передает РБК.

Морской торговый порт Усть-Луга входит в холдинг «Новотранс». В настоящий момент порт включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Группа компаний среди прочего занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса в порту Усть-Луга.



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