Нацбанк Беларуси назвал условия расчетов наличной валютой за экспортную продукцию

В Беларуси с 10 июня 2022 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами, разрешается на временной основе (до 31 декабря 2023 г.) получать наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) от нерезидентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) при реализации им товаров (работ, услуг).

ОБ этом сообщил Нацбанк Беларуси со ссылкой на совместное с правительством постановление №363/13 "О проведении юридическими лицами – резидентами операций, связанных с экспортом" от 7 июня 2022 года.

«Резиденты могут получить наличную валюту от нерезидентов на территории Республики Беларусь и за границей, обеспечив ее зачисление на свой счет в иностранном банке либо ввоз в Республику Беларусь. Получение наличной иностранной валюты возможно в форме ее внесения нерезидентами непосредственно на банковские счета резидентов как в Республике Беларусь, так и за ее пределами», - говорится в комментарии регулятора.

При этом, «иностранная валюта, зачисленная на счет в иностранном банке, должна быть переведена резидентом на его счет в белорусском банке в течение 5 рабочих дней с даты зачисления. Ввезенная или полученная в Республике Беларусь наличная валюта должна быть зачислена на счет резидента в белорусском банке не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения на территории (ввоза на территорию) Республики Беларусь».

Нацбанк обращает внимание на необходимость соблюдения сроков репатриации иностранной валюты, исходя из условий экспортных договоров (сроки). При этом резиденты обязаны представлять документы и сведения для выполнения банками предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

«Ввоз наличной иностранной валюты в Республику Беларусь осуществляется с соблюдением требований таможенного законодательства», - также сказано в комментарии.