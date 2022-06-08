ВБ спрогнозировал рост уровня бедности на Украине до 58% в 2023 году

Украинские домохозяйства потеряют четверть бюджета из-за повышения стоимости жизни, полагает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от повышения стоимости жизни составят около 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, при самом плохом сценарии, может достичь 58% в 2023 году", - сказал он журналистам.

Это подтолкнет еще миллионы людей на Украине к получению социальной помощи, добавил Банерджи, передает Интерфакс.

Несмотря на значительную финансовую нагрузку государственного бюджета, Украине следует избегать резких сокращений социальных расходов, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для получателей помощи в рамках этих программ социальной защиты, полагают в ВБ.

"Именно поэтому ВБ поддерживал и будет поддерживать программу гарантированного минимального дохода, в том числе с помощью новой выплаты в размере $50 млн", - сказал региональный директор ВБ.

Он также отметил, что ВБ готовится предоставить Украине заем почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцев на период введения военного положения.