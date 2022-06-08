Власти разрешили юрлицам – резидентам получать от нерезидентов наличную валюту по экспортным договорам

Правительство и Нацбанк разрешили юридическим лицам – резидентам получать от нерезидентов наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) при проведении операций, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Беларуси.

«Подписанное постановление позволит предприятиям осуществлять свою деятельность в условиях введенных коллективным Западом санкций и сложности проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что данная мера является временной, действует по 31 декабря 2023 г. и вступает в силу после официального опубликования постановления.