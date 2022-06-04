Последнее обновление: 04.06.2022 09:12

FAO предсказывает проблемы с урожаем-2023 из-за отсутствия удобрений

Мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.

Об этом заявил в пятницу главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая по видеосвязи, передает ТАСС.

"Если в следующем [месяце] или в течение двух месяцев мы не сможем получить все удобрения со стороны ключевых экспортеров, то тогда мы столкнемся с серьезным вызовом", - сказал Тореро, говоря в том числе об экспорте калия из России и Беларуси.

"Это касается следующего урожая 2023 года. Так что наша главная обеспокоенность - это 2023 год", - отметил представитель организации.



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