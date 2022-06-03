Узбекистан остановил экспорт подсолнечного и хлопкового масла.

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 1 июня запрещается экспорт растительного масла, включая хлопковое и подсолнечное, за исключением случаев предоплаты в рамках действующих контрактов до 1 июня, а также масла, перерабатываемого в соответствии с таможенным режимом «переработка на таможенной территории».

Приостанавливается также экспорт семян подсолнечника, а также семян и плодов прочих масличных культур.

Подсолнечное масло в Узбекистан завозится в основном из России и Украины, отечественные производители используют масличное сырье, также импортируемое из этих двух стран и Казахстана.