Премьер Словении рассказал о современном аналоге рабства в ЕС

Премьер Словении Янез Янша, завершающий работу в должности, сказал, что в ЕС есть разногласия по поводу расширения блока, и есть страны, которые хотели бы держать страны-аспиранты за его пределами как можно дольше.

Об этом он сказал во вторник перед началом встречи в рамках двухдневного саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мир изменился, и мы еще в процессе попыток понять, насколько важны эти изменения. Мы пришли к этой ситуации, потому что со стороны Запада, особенно со стороны ЕС, была нехватка амбиций и ответов на стратегические вызовы", - сказал Янша.

По его мнению, расширение ЕС – это один из возможных ответов на эти стратегические вызовы.

"И когда мы говорим о возможности членства в ЕС для Молдовы, Грузии и особенно Украины, то Европейский совет в июне потерпит поражение в попытке ответить на требования времени и истории, если (этим странам – ред.) не будет предоставлен статус кандидата", - считает словенский премьер.

"Честно говоря, на протяжении всех этих дискуссий с февраля я увидел четкое разграничение внутри ЕС в вопросе расширения. Есть определенные страны, я буду очень откровенным, которые просто хотят, чтобы страны-аспиранты оставались в зале ожидания или даже в прихожей как можно дольше и предоставляли дешевую рабочую силу для "ядра" Европы. Я решительно против этого. Европа строилась на основе других ценностей. Думаю, это испытание", - заявил Янша.

По его словам, ЕС должен следовать примеру НАТО, который находится в процессе приема новых членов, Финляндии и Швеции.

"ЕС должен следовать этому примеру, ЕС должен изменить критерии, должен вернуться к истинному духу Европейского Союза. Он строился как мирный процесс, а не только как единый рынок", - сказал он.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.