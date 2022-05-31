Кипр добился исключения из санкций ЕС запрета на покупку недвижимости гражданами РФ

Запрет на приобретение гражданами России недвижимости в ЕС, рассматриваемый ранее как одна из возможных ограничительных мер, исключен из готовящегося нового санкционного пакета.

"Мера по запрету россиянам покупать недвижимость в ЕС убрана из очередной версии текста документа из-за давления со стороны Кипра", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Ранее в мае Bloomberg писал, что в Европейском союзе предлагают в рамках новых санкций против России запретить сделки с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ. Предлагаемый запрет предполагалось распространить на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах союза. Мера не относилась к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.