Последнее обновление: 30.05.2022 20:42

Siemens построит Египту скоростные железные дороги за 8,1 млрд евро

Германская Siemens Mobility заключила контракт с правительством Египта на создание в стране системы высокоскоростного железнодорожного сообщения, которая соединит 60 городов и станет шестой по величине в мире.

Контракт на 8,1 млрд евро предусматривает прокладку порядка 2 тысяч километров высокоскоростных железных дорог, поставку поездов, а также включает 15-летнее соглашение на техническое обслуживание, сообщила пресс-служба компании. За счет реализации контракта в Египте будут созданы до 40 тысяч новых рабочих мест, передает Интерфакс.

Siemens подписал с Египтом контракт на строительство первой железнодорожной линии на сумму 2,7 млрд евро еще 1 сентября 2021 года. Партнерами проекта стали египетские Orascom Construction и The Arab Contractors.



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