США ввели санкции против проживающего в Минске гражданина Северной Кореи

США ввели санкции против Дальневосточного банка и банка «Спутник» из-за связей с Северной Кореей, сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что владивостокский Дальневосточный банк предоставлял финансовые услуги северокорейской государственной авиакомпании Air Koryo. В самарском банке «Спутник» был открыт рублевый счет компании Korea Ungum Corporation, также он помогал банку КНДР Foreign Trade Bank (FTB) «в оплате использования российских услуг спутниковой связи».

Под ограничения также попали живущий в Минске гражданин КНДР и компания Air Koryo Trading Corporation.

Санкции против Air Koryo Соединенные Штаты ввели в 2017 году за поддержку северокорейского правительства, ядерной программы Пхеньяна и его военных структур. FTB под санкциями с 2013 года, его власти США обвиняют в поддержке работы КНДР над оружием массового поражения. Korea Ungum Corporation в Вашингтон назвали подставной компанией FTB, передает РБК.

Санкции США против КНДР в основном связаны с ядерной программой республики. Российские компании и граждане России не раз попадали в эти списки из-за помощи Северной Корее. В частности, в марте Минфин ввел санкции против двух россиян и трех российских компаний, обвинив их в поддержке разработки в КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.