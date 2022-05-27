Лукашенко заявил об успехах на валютном рынке и проблемах ЕАЭС

Лукашенко на проходящем в онлайновом режиме заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Беларуси и России удалось «купировать» проблемы на валютном рынке, и призвал остальных членов ЕЭАС слиться в санкционном единстве.

"Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается", - заявил Лукашенко.

Он «обрадовал» глав стран-членов ЕАЭС, что последствия санкций против РФ и Беларуси в той или иной степени затронут всех членов союза, поэтому единственный выход в этой ситуации – сплотиться.

"Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов", - подчеркнул Лукашенко.

«…И все это происходит на фоне глобальной неопределенности, еще более серьезной, чем в период распространения COVID. Однако я убежден, что совместными усилиями, реализовав в полной мере возможности Евразийского экономического союза, преодолев национальный эгоизм, мы успешно пройдем все испытания», - убежден он.