Производители цемента в России заявили о снижении спроса из-за спада в экономике

Спрос на цемент по итогам текущего года может снизиться на 7%, говорится в обновленном прогнозе объединения производителей цемента «Союзцемент».

Ранее в союзе прогнозировали, что в этом году потребление цемента вырастет на 5%, до 63 млн т. При реализации пессимистичного сценария оно упадет на 4,2 млн т, до 55,8 млн т. Примерно на таком уровне рынок был в пандемийном 2020 году, передает РБК.

В пресс-службе «Союзцемента» пояснили РБК, что прогноз по росту рынка, подготовленный ранее, — это оптимистичный сценарий его развития. Но сейчас ряд факторов говорит в пользу реализации пессимистичного сценария. Среди них — общее замедление экономической активности, снижение объемов выданной ипотеки в четыре раза и падение продаж первичного жилья, зафиксированные в апреле. Кроме того, в «Союзцементе» указывают на пессимистичный прогноз проекта стратегии развития строительной отрасли, по которому объем ввода жилья в 2024 году снизится на 22% относительно уровня прошлого года, и на прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП на 7,8% в этом году.