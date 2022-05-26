Последнее обновление: 26.05.2022 16:33

Путин верит в компетенции Беларуси в микроэлектронике, обещает денег

После обсуждения с Лукашенко темы импортозамещения Путин заявил, что Беларусь сохранила нужные для России производственные и научно-технологические компетенции, в том числе в микроэлектронике.

"У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать. Потому что Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике", - сказал Путин на пленарном заседании проходящего в Бишкеке Евразийского экономического форума.

Он сказал, что обсудил с Лукашенко финансирование нужных для России проектов.

"Даже договорились выделить отдельное финансирование на те производственные проекты внутри Беларуси, продукты которых будут востребованы в самой России. Это очень интересное и перспективное направление", - сказал Путин.



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