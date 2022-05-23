Последнее обновление: 23.05.2022 22:33

Росавиация продлила запрет на полеты на юге России до 31 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 31 мая 2022 года.

"Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 31 мая 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении ведомства.

Запрет распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля 2022 года с началом военного вторжения в Украину.

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