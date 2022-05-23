Зеленский подписал закон, позволяющий отбирать имущество у сторонников вторжения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о санкциях, который позволит конфисковать имущество и активы людей, поддерживающих российскую военную операцию. Верховная Рада одобрила этот законопроект 12 мая.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", –– сказал Зеленский.

По закону, минюст будет заниматься розыском подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Судопроизводство по таким делам будет вести Высший антикоррупционный суд.