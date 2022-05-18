Последнее обновление: 18.05.2022 14:41

Washington Post: Экспорт технологий из Китая в Россию резко сократился

Экспорт китайских технологий в Россию резко снизился в марте после вступления в силу санкций США.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, назвав это признаком осторожности Пекина по поводу нарушения торговых запретов, сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается, китайские поставки ноутбуков в РФ в марте упали на 40 процентов по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети, сказала она, ссылаясь на последние данные об экспорте Китая.

Она также добавила, что экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98 процентов.

Запреты на экспорт со стороны США не касались блокировки продаж в Россию потребительских товаров, таких как смартфоны и ноутбуки. Но некоторые китайские компании вообще прекратили поставки электронных товаров в РФ.

Раймондо также отметила, что Пекин не намерен нарушать правила из-за страха перед соответствующими санкциями США, которые могут включать ограничение продаж технологий китайским компаниям.



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование