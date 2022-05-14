Нацбанк Беларуси сообщил о неправильных курсах на своем сайте

Нацбанк Беларуси сообщил, что «в связи со сбоем» на сайте регулятора в течение «некоторого времени» были опубликованы неправильные значения официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам на 14 и 15 мая 2022 года.

«В связи с произошедшим операционным сбоем информация на сайте Национального банка в разделе "Курсы валют" об официальных курсах белорусского рубля по отношению к иностранным валютам на 14 и 15 мая 2022 г. некоторое время отображалась некорректно», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Регулятор информирует, что сбой устранен и в настоящий момент на сайте отражаются верные значения официальных курсов.