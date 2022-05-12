Лукашенко предложит Путину продукцию отечественных hi-tech вендоров

Лукашенко сегодня заявил, что на очередной скорой встрече с Путиным намерен обсудить вопрос импортозамещения, понимая под этим попытку скормить России продукцию отечественных мультипрофильных hi-tech производителей.

"… Как я часто отмечаю, не было счастья - несчастье (санкции – ред.) помогло. (…) Я так обдумываю эти проблемы, при встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный. Много компетенций и в Беларуси, и в России. Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют", - сказал Лукашенко на встрече с послом России в Беларуси Борисом Грызловым.

И перечислил лидеров индустрии.

"Допустим, сегодня вопрос вопросов - это наш "Интеграл" и то, что он выпускает. И подобные предприятия в России. Солидные заделы мы имеем. И, допустим, "Горизонт". Он для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили. Когда в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами. Для беспилотников очень много продукции мы делаем. Поэтому импортозамещение и еще раз импортозамещение", - уточнил он , о чем намерен просить Путина.

Еще Лукашенко упомянул «наукоемкие предприятия "БелОМО", "Пеленг" и другие».