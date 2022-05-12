В апреле годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 16,8%

Потребительские цены на товары и услуги в апреле 2022 года выросли на 16,8% в годовом выражении, сообщил Белстат РБ.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%.

По сравнению с мартом 2022 года цены в апреле выросли на 1,6%. С начала года рост цен уже составил 11,1%

Продовольственные товары в апреле подорожали на 19,0% в годовом выражении (к апрелю 2021 года), на 3,9% к марту и на 11,8% с начала года. Непродовольственные товары подорожали соответственно на 18,6%, 0,7% и 12,9%.

Цены и тарифы на услуги в годовом выражении выросли на 10,7%, с начала года - 7,4%, но по отношению к марту снизились на 1,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 110,7%.