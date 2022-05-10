Лукашенко обсудил оборонный заказ на 2022 год

Беларусь продолжит вооружаться, исходя из оценки сложившейся вокруг страны обстановки, заявил сегодня Лукашенко на совещании по оборонному заказу на 2022 год.

"Это главный документ, который мы сегодня должны принять, регламентирующий вопросы поставок для наших Вооруженных Сил вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна", - заявил Лукашенко.

"Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Естественно, мы должны опираться на отечественного производителя вооружений", - добавил при этом он.

Лукашенко сказал, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза".

"Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет", - утверждает Лукашенко.

Вооруженные Силы также получают легкобронированные автомобили "Кайман", модернизированные танки Т-72. Обновляется парк авиационной техники - в строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов (Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ5 и прочие).