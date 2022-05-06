В Беларуси арестованы топ-менеджеры «Газпром трансгаз Беларусь» - медиа

Белорусские медиа со ссылкой собственные источники сообщают, что еще две недели назад были арестованы три топ-менеджера «Газпром трансгаз Беларусь» - дочернего предприятия Газпрома, включая замгендиректора Андрея Шабана.

Якобы поводом для задержания стал отказ Газпрома от продолжения начатого еще 9 лет назад строительства Газпром-центра на месте бывшего автовокзала «Московский».

Сообщается, что в марте глава «Газпром трансгаз Беларусь» г-н Майоров передал письмо Газпрома с отказом от продолжения стройки одному из вице-премьеров, потому как «не знал, как сказать об этом Лукашенко».

Утверждается, что упомянутые лица были задержаны за то, что еще на этапе строительства создали фирму, через которую осуществляли поставку Газпрому необходимого оборудования по завышенным ценам.

Сегодня Лукашенко вспомнил проблемную стройку, пообещав на скорой встрече с Путиным обсудить эту тему.

«…что у нас с бельмом на глазу - это газпромовский объект. Какова там ситуация? Если движения по-прежнему нет… Хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях. А дело в том, что не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что. Накануне встречи с президентом России я хотел бы знать, что там у нас происходит. Я уже ему напоминал как-то, обозначал этот вопрос на уровне президентов. Он тогда очень жестко отреагировал. Но, видимо, "Газпром" этого не услышал. Поэтому если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ: "да" или "нет", - заявил Лукашенко.