Лукашенко назвал долгострои в Минске разбоем средь бела дня

Лукашенко потребовал найти окончательные развязки в отношении ряда долгостроев и замороженных объектов в центре столицы.

Он назвал бельмом на глазу недостроенный "Газпром Центр" на месте бывшего автовокзала "Московский".

"Что у нас с бельмом на глазу? Это газпромовский объект. Какова там ситуация? Если движения по-прежнему нет… Хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях. А дело в том, что не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что", - заявил Лукашенко.

"Накануне встречи с Президентом России я хотел бы знать, что там у нас происходит. Я уже ему напоминал как-то, обозначал этот вопрос на уровне президентов. Он тогда очень жестко отреагировал. Но, видимо, "Газпром" этого не услышал. Поэтому если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ: "да" или "нет", - добавил он.

Вспомнил он и о гостинично-деловом комплексе "Магнит Минска", реализацией которого занимается иранская компания "Кейсон".

"Это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты", - сказал пенсионер.

Далее он прошелся по гостинично-деловому комплексу "Шантер Хилл" на проспекте Победителей. Строительство комплекса началось в 2016 году при участии в качестве генподрядчика китайской компании. В настоящее время заказчиком по проекту является белорусская компания "Наванеп", а прежде в этой роли выступала компания "Интерсервис".

"Правда, построен, аккуратный стоит", - признал Лукашенко. - "С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение".

В центре Минска непозволительно иметь подобные долгострои и замороженные объекты.

"Да-нет, до свидания, обращаем в доход государства, как это мы делали по многим объектам, которые были не достроены или заморожены. Но позволять вот такой разбой средь бела дня в центре города мы не можем. Понятно, о чем идет речь. Это уже не первый разговор", заключил он.

Лукашенко потребовал форсировать реализацию проекта по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег".

"Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект", - признал Лукашенко. - "Тогда мы считали $4 млрд. Это огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку".