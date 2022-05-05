Банк Англии ждет инфляцию в Британии на уровне 10,25% в 2022 году

Банк Англии по итогам майского заседания повысил прогнозы инфляции в Великобритании на 2022 и 2023 годы и понизил - на 2024 год.

ЦБ также ожидаемо повысил базовую процентную ставку с 0,75% до 1%.

По прогнозу регулятора, инфляция в стране в 2022 году достигнет 10,25% против ранее прогнозируемых 5,75%. Показатель на 2023 год был пересмотрен до 3,5% с 2,5%, на 2024 год - до 1,5% с 1,75%.

Банк Англии оставил без изменений прогноз роста британской экономики на 2022 год и ожидает подъема ВВП на 3,75%. В 2023 году регулятор ожидает сокращения ВВП на 0,25% против ранее ожидавшегося роста на 1,25%. В 2024 году, по обновленному прогнозу, экономика вырастет на 0,25% против ранее ожидавшегося подъема на 1%, передает Интерфакс.

После повышения до 1% базовая процентная ставка ЦБ достигла максимального значения с начала 2009 года. Это четвертое повышение с декабря 2021 года. Решение повысить ставку поддержали все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), при этом за ее повышение до 1% выступили шесть членов. Трое членов MPC проголосовали за повышение ставки до 1,25%.

Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции.

Потребительские цены в Великобритании в марте 2022 года подскочили на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным с марта 1992 года.

Потребительская уверенность рухнула на фоне опасений по поводу замедления роста экономики на фоне конфликта России и Украины. На этом же фоне в мире резко усилилось инфляционное давление, говорится в пресс-релизе Банка Англии.

"Это привело к существенному ухудшению перспектив роста экономики в мире и в Великобритании", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Банк Англии отмечает рост опасений по поводу дальнейших перебоев в цепях поставок, как в связи с ситуацией на Украине, так и в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае.

В условиях текущей ситуации на рынке труда устойчивых признаков существенного ценового давления в стране, а также риска сохранения этого давления члены MPC сочли повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта на майском заседании целесообразным, объяснил регулятор. При этом большинство представителей руководства ЦБ полагают, что дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться оправданным в ближайшие несколько месяцев. MPC будет оценивать ситуацию, опираясь на поступающие данные и их влияние на среднесрочную инфляцию.

Фунт стерлингов в ходе торгов в четверг после итогов заседания Банка Англии дешевеет к доллару США на 1,6% и торгуется на уровне $1,2432 по сравнению с $1,2635 на закрытие предыдущих торгов.