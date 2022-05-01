Украина денонсировала очередное соглашение о сотрудничестве с РФ

Правительство Украины денонсировало соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства с Россией.

"Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", – сообщили в правительстве.

В правительстве пояснили, что война России против Украины коренным образом изменили сферу действия обязательств, подлежащих выполнению в соответствии с Соглашением от 24 сентября 1992 года между Правительством Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, передает УНН.

В таких условиях, предусмотренные Соглашением цели, в частности в части мер по управлению морских живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для достижения их не могут быть реализованы в дальнейшем, отметили в правительстве.