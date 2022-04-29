Последнее обновление: 29.04.2022 18:33

Белтелеком покупает софт для распознавания лиц

Государственное предприятие «Белтелеком» намерено приобрести программное обеспечение, позволяющее осуществлять распознание лиц камеры наблюдения системы мониторинга общественной безопасности..

За видео аналитику госпредприятие готова заплатить 3,14 млн. рублей, следует из объявления на сайте оператора связи.

«Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» приняло решение о закупке программного обеспечения видеоаналитики «Республиканской системы мониторинга общественной безопасности»…», - говорится в объявлении.

Как сообщалось, указом №69 от 25 февраля 2022 года Белтелеком определен как единый оператор, ответственный за создание и функционирование республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

По сути, документ заменил действующего оператора системы мониторинга общественной безопасности ООО "24х7 Паноптес" на РУП "Белтелеком".

В отношении ООО "24х7 Паноптес" введены санкции Евросоюза, поскольку софт для осуществления мониторинга с функцией распознания лиц был использован силовыми ведомствами для установления личностей участников акций массовых протестов и последующих репрессий.



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