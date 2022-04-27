Последнее обновление: 27.04.2022 17:26

Путин пригрозил миру «молниеносным ответом» с помощью уникального «инструмента»

Ответ Москвы будет молниеносным, если кто-то захочет вмешаться в события на Украине и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, заявил сегодня Путин.

«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал Путин.

Он озвучил новое оправдание военной агрессии против Украины.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — утверждает Путин.

По его словам, «силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России» такая «самостоятельная, большая, огромная даже по их представлениям страна» не нужна. «Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так — они сами представляют для всего мира опасность», — заявил Путин.



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