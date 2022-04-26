Последнее обновление: 26.04.2022 09:44

Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете лекарств из Беларуси и России

Проект закона об ужесточении ограничений на использование в Украине лекарственных средств, в производстве которых участвуют предприятия России или Беларуси зарегистрирован в понедельник в Верховной раде.

Инициаторами значатся более 20 депутатов от правящей партии "Слуга народа", включая главу парламентского комитета по вопросам здоровья Михаила Радуцкого, передает ТАСС.

В Украине уже действует запрет на ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси, однако в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

Согласно законопроекту, лекарство может получить отказ в регистрации в Украине, если выяснится, что один или несколько этапов его производства проходили на предприятиях в России или Беларуси.

"Это сигнал международным фармацевтическим компаниям, которые продолжают работать в России", - цитирует Радуцкого пресс-служба Рады.

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