Украина и Польша создадут СП для наращивания ж/д перевозок украинского экспорта

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное значительно увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу, говорится в сообщении "Укрзализныци".

Соответствующий меморандум подписали премьеры двух стран Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий 23 апреля в Кракове, передает Интерфакс.

"Укрзализныця" отметила, что создание такого совместного предприятия – ответ железнодорожников на существующие вызовы. В частности, речь идет о необходимости развития железнодорожных маршрутов для товаров, которые невозможно доставлять через заблокированные порты и части железнодорожной сети Украины, которая сегодня уже не имеет сообщения с Россией и Беларусью.

Стороны также договорились совместно работать над увеличением грузоперевозок через западную границу Украины, совместно решая технические и организационные проблемы: различные таможенные правила, использование разных ж/д путей, поиск свободного подвижного состава.

Ранее помощь Украине в экспорте ее продукции предложили Литва и Латвия. Речь шла о доставке украинского зерна в порты этих стран и его перевалке на экспорт.

По данным Еврокомиссии, Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% - ячменя, 15% - кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.