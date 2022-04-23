Власти Беларуси объявили технический дефолт по внешнему долгу

Белорусские власти заявили, что готовы обслуживать внешний долг в белорусских и российских рублях, а также в юанях, и не особо озабочены, если это решение будет объявлено западными кредиторами техническим дефолтом.

Как заявил в эфире белорусского ТВ глава Минфина Юрий Селиверстов, Запада, вводя финансовые санкции, должен был понимать, к чему приведет такое решение, и, скорее всего, именно этого и добивался.

"Я уверен, что это (санкции – ред.) и было направлено на то, чтобы часть платежей не проводить, объявить дефолт и сказать: они не могут платить. Но грамотные люди разберутся, почему не могут платить? Я не думаю, что в этой ситуации надо бояться дефолта. Я не думаю, что это будет большой проблемой", - сказал министр.

"Те, кто хочет с нами работать и получать от нас платежи, будут их получать дальше. Например, наши китайские коллеги… А тот, кто не хочет получать от нас платежи и ввел санкции на нашего платежного агента, а платежный агент - это Минфин и Национальный банк, когда он их ввел, он же понимал что к нему деньги не придут? Думаю, да. Те, кто не хотел с нами работать, они и без объявления дефолта отказались", - упомянул чиновник Всемирный банк.

"Теперь будет дефолт или нет, не сильно что-то поменяется", - добавил он.

"Мы говорим, что у нас есть ресурсы и мы готовы, по большому счету, вести расчеты, если та сторона, которая по договорам обязалась их принимать, готова их делать, и готова иностранная банковская система. Если они не готовы вести с нами расчеты, они своих денег не получат в той валюте, в которой бы хотели, могут получить у нас в белорусских рублях. Те, кто готов эти расчеты вести с нами, например наши китайские и российские коллеги, <...> могут вести с нами расчеты в их национальных валютах, это нас устраивает", - подчеркнул Селиверстов.

"В иностранной валюте наши коллеги их не принимают. Когда им покажется необходимым снять эти свои ограничения, тогда, наверное, вернемся к прежней жизни, если они их снимут", - заключил он.