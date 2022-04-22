Зеленский предложил обложить российские компании «налогом на войну»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести "налог на войну" для российских компаний.

Такое предложение он озвучил во время участия по видеосвязи в международном круглом столе по Украине вместе с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом и директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

По его словам, налог для компенсации нарушения Россией мировой стабильности нужно ввести на все зарубежные операции российских компаний, которые не включены в санкционный список.

Собранные таким способом средства он предложил пустить на восстановление Украины. Зеленский отметил, что "российские военные преследуют цель уничтожить все объекты в Украине, которые могут служить экономической базой для жизни, в частности вокзалы, продовольственные склады, нефтеперерабатывающие заводы".

Он сказал, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, а после войны на восстановление страны потребуются "сотни миллиардов долларов".

Президент Украины высказал мнение, что каждая страна должна быть готова разорвать все отношения с Россией, что РФ должна быть "немедленно" исключена из всех международных финансовых институтов, включая МВФ и Всемирный банк, указав, что Россия "использует агрессивные методы на мировых рынках во время этой войны".

Он также обратил внимание на тот факт, что устроенная Россией блокада украинских морских портов привела к росту цен на зерно в зависящих от украинского экспорта странах.