ООН - Блокада черноморских портов может повлечь глобальную продовольственную катастрофу

По данным ООН, блокада Россией портов Одесской области может повлечь глобальную продовольственную катастрофу.

Об этом говорится в сообщении Ukraine Crisis Media Center, передает УНН.

"В обычный год эти порты помогают прокормить 400 миллионов людей во всем мире. Теперь они закрыты из - за военной угрозы", - говорится в сообщении.

Если украинские порты не откроются, 45 миллионам людей в 38 странах угрожает голод. У них будут продовольственные бунты и массовая миграция. Всемирная продовольственная программа ООН не сможет помочь всем нуждающимся - в последнее время ее операционные расходы выросли на 71 миллион долларов в месяц.