Лукашенко: У задержанных ортопедов по 300-650 тыс. евро обнаружили при обыске

Лукашенко, говоря о деле задержанных 35 врачей ортопедов, заявил, что эта антикоррупционная операция началась давно, и что у некоторых из задержанных при обыске были обнаружены 300-650 тыс. евро наличными.

"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. И уверен, меня никто в этом не разубедит, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, генпрокурора Андрея Шведа и главу КГБ Ивана Тертеля.

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома», - сообщил Лукашенко.

Он отреагировал на предложение Пиневича взять врачей на поруки.

"Я понимаю, что вы персонально с каждым провели работу? Хотелось бы сегодня в присутствии нашего главного блюстителя закона генерального прокурора определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности. Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех", - ответил министру пенсионер.

"Первый вопрос: что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги. Я не зря сказал, что контролировал. Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, естественно, под камеру, и когда мне это докладывают - какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту", - уточнил отдельные детали Лукашенко.

«Я рассчитываю, что этот случай станет для Министерства здравоохранения и руководителя ведомства основательной наукой. Потому что, знаете, терпеть это невыносимо и за это должен отвечать руководитель. Я уже об этом не единожды говорил. Поэтому, Дмитрий Леонидович, я не зря вам сказал: идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Какое вы тут будете предложение вносить, мы посмотрим", - заключил Лукашенко.