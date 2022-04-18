ЕЭК продлила срок действия экспертизы для промышленных товаров

Решением Совета Евразийской экономической комиссии в качестве меры поддержки бизнеса стран ЕАЭС на один год продлен срок действия акта экспертизы товаров, находящихся в Евразийском реестре.

Этот документ необходим для включения сведений о товаре в Евразийский реестр промышленных товаров, формируемый Комиссией по Правилам страны происхождения товаров для целей госзакупок.

«Действующий до принятия решения срок акта экспертизы составлял один год, в соответствии с новым решением этот срок будет увеличен вдвое. Отметим, что для вновь включенных в реестр товаров срок действия актов составит два года», - говорится в сообщении ЕЭК.

В Евразийский реестр промышленных товаров включены 5119 промышленных товара и сведения о 50 производителях стран-участниц ЕАЭС.

Принятым решением также до 30 июня 2023 года пролонгируется возможность включения сведений о товаре в Евразийский реестр на основании сертификата формы СТ-1.

Кроме того, решением предусматривается внесение изменений в приложение № 1 к Правилам страны происхождения товаров для целей госзакупок в части добавления кода ТН ВЭД ЕАЭС и наименования «из 3907 Термопластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог» к лакокрасочным материалам, а также корректировки наименования и утвержденных условий и операций для погрузчиков леса.