Последнее обновление: 18.04.2022 10:10

Казахстан вводит ограничение на экспорт пшеницы и муки

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Документ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции, уточнили в пресс-службе, передает Интерфакс.

"После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин - 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным пресс-службы, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие "Продкорпорации" 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование