Бельгия закрыла порты для российских судов

Бельгия вслед за Болгарией, Румынией и Италией ввела запрет на заход российских судов в свои порты, передает бельгийский телеканал RTBF.

По словам министра юстиции Бельгии Винсента Ван Кикенборна, эта мера распространяется примерно на 6 тыс. российских судов в бельгийских портах Антверпен, Зебрюгге и Гент.

Однако для некоторых российских судов все же есть исключения: в бельгийские порты могут заходить суда, у которых есть разрешение и которые осуществляют покупку, импорт или транспортировку в ЕС газа, нефти, а также фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, передает РБК.

Доступ в бельгийский порт также может быть предоставлен российским судам в гуманитарных целях, а также для транспортировки ядерного топлива и других товаров, необходимых для ядерных гражданских целей, а также угля до 10 августа.