Украина запросила у G7 50 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета

Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов, а также рассматривает возможность выпуска облигаций с нулевым купоном, чтобы помочь покрыть дефицит бюджета в течение следующих шести месяцев.

Об этом заявил в воскресенье экономический советник президента Олег Устенко во время национального телемарафона, передает УНН.

"Президент четко сказал, что речь идет примерно о 7 миллиардах долларов в месяц. Это тот дефицит который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему Президент оперирует цифрой в 50 миллиардов долларов - если посмотреть то этого хватит, на пол года, а это примерно около 50-ти миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме на длительный период времени... Президент обратился с просьбой к странам "Большой семерки" о предоставлении этих 50-ти миллиардов долларов финансирования для Украины", - заявил Устенко.